В Калининграде в апреле открыли грибной сезон

В этом году из-за холодов сморчки пошли на пару недель позже обычного. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области открыли сезон сбора грибов. Сейчас время весенних сморчков и строчков. Как рассказал «Комсомолке» грибник Сергей, корзину сморчков он с супругой собрал в лесу под Мамоново.

- В прошлом году была более ранняя и теплая весна. В этом году грибы пошли на две недели позже. Они по-прежнему растут под слоем сухой листвы. приходится собирать буквально наощупь, - рассказывает он.

Сморчки растут только весной, и особенно хорошо на старых пожарищах. В урожайный год их можно набрать в большом количестве.

Строчки и сморчки часто относят к условно съедобным. То есть это те же съедобные грибы, которые можно использовать в пищу только при определенных условиях, а именно подвергнув их дополнительной, термической и иной обработке, например, сварив в кипятке.

- Собранные сморчки и строчки рекомендуют отварить в течение 20 минут и сливать воду. После такой обработки грибы варят, жарят с луком или тушат в сметане, - говорят грибники.

«Комсомолка» напоминает – если вы не разбираетесь в грибах или не уверены в них, то не стоит брать. Собирайте только те грибы, которые вам известны и знакомы!