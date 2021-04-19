В Калининграде школьник попался на ложном вызове пожарных

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в Центр обработки вызовов системы 112 позвонил ребенок и сообщил, что на улице Алданской горит жилой дом и есть пострадавшие.

«На происшествие были назначены все службы, вызов оказался ложный. При повторном вызове от оператора, заявитель сообщил, что ничего не случилось и сбрасывал трубку», - отметили в системе 112.

Более того, выяснилось, что школьник уже неоднократно сообщал о пожарах по разным адресам.

Напоминаем, что в случае заведомо ложных вызовов заявители могут быть привлечены к административной ответственности.