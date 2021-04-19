Калининградка бойко торговала несуществующими сумками модных брендов

Предпринимательство нынче в почете. Вот и безработная 26-летняя жительница Калининграда задумала открыть свое дело. Поразмыслив, решила торговать сумками известных брендов. Самого товара, правда, не было в наличии, но что за беда! Новоявленная бизнесвумен уверенно разместила на популярном интернет-ресурсе заманчивое объявление. Типа «сплошная фирма за смешные деньги».

Первой на приманку клюнула 37-летняя жительница далекого города Петрозаводск, которая дисциплинированно отправила авансом 35 тысяч рублей. Но вожделенный ридикюль так и не получила. Потом откликнулась 32-летняя землячка мошенницы – эта покупательница перевела в счет предоплаты 26 тысяч рублей. С тем же результатом. Третьими в очереди стали уже сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району. Эти, правда, ничего покупать не стали, зато установили, что телефонный номер, по которому велись переговоры между продавцом и клиентами, зарегистрирован в нашем регионе. И вскоре установили личность подозреваемой. Железобетонным доказательством в возбужденных уголовных делах стали выписки по счетам, полученные в банке.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области, «предпринимательнице» светит 5 лет за мошенничество.