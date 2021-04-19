2 школьника, 3 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 45 случаев ОРВИ, 3 случая пневмонии и 8 бессимптомных.
Среди заболевших:
-16 пенсионеров;
- медицинский работник;
- сотрудник образовательных организаций;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общепита;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- работник транспортных предприятий ;
- 2 работника промышленных предприятий;
- сотрудник банка;
- сотрудник охранных предприятий;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 воспитанника д/с 9 Светлый, д/с 59 Калининград;
- 2 учащихся (Школа 28, Школа 2 Калининград);
- 3 Студента БФУ;
- 7 неработающих.