2 школьника, 3 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 45 случаев ОРВИ, 3 случая пневмонии и 8 бессимптомных.

Среди заболевших:

-16 пенсионеров;

- медицинский работник;

- сотрудник образовательных организаций;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общепита;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- работник транспортных предприятий ;

- 2 работника промышленных предприятий;

- сотрудник банка;

- сотрудник охранных предприятий;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 воспитанника д/с 9 Светлый, д/с 59 Калининград;

- 2 учащихся (Школа 28, Школа 2 Калининград);

- 3 Студента БФУ;

- 7 неработающих.