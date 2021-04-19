На стадионе «Калининград» стартуют бесплатные тренировки для людей старшего возраста

. Фото: Александр Подгорчук

На стадионе «Калининград» стартует серия бесплатных тренировок для людей старшего возраста. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Пожилым людям (до 65 лет) будут доступны северная ходьба, цигун, йога, гимнастика, танцы под руководством квалифицированных инструкторов. Занятия нацелены на повышение качества жизни, улучшение самочувствия и социализацию.

«На объекте есть все условия для проведения комфортных тренировок: современные оборудованные залы, раздевалки, оснащенные душевыми кабинами и индивидуальными ящиками для хранения вещей. В хорошую погоду занятия организуют на свежем воздухе», - отметили в пресс-службе министерства.

Расписание:

Северная ходьба: понедельник 09:00, четверг 09:00;

Цигун: среда 09:00, пятница 09:00;

Йога: понедельник 11:00, пятница 11:30;

Гимнастика: вторник 15:00, четверг 15:00;

Танцы: пятница 19:00, среда 19:00;

Телефон для справок и записи: +7 4012 57 08 00 (доступен с 9.00 до 18.00).