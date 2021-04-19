Власти озвучили процент готовности калининградского онкоцентра

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Готовность строящегося онкоцентра в поселке Родники под Калининградом по состоянию на понедельник, 19 апреля, оценивается в 45 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На объекте уже полностью возведён монолитный каркас, завершается установка внутренних перегородок, часть помещений уже оштукатурена и готова к чистовой отделке. Активно ведётся остекление объекта, готовятся площадки для установки строительных лесов под фасадные работы. Кроме этого, высокими темпами прокладывается тепловая трасса, заводится водоснабжение, монтируется вентиляция.

«Благодаря еженедельным встречам удаётся своевременно закрывать часть проблемных вопросов. Сейчас существенно вырос темп работ на объекте, главное теперь его не снижать», – отметил губернатор Антон Алиханов.

В ближайшие дни будут подготовлены по одному варианту отделки помещений для конечного согласования – палат, приемных кабинетов, туалетных комнат и подсобных помещений.

В структуре будущего онкоцентра – современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.