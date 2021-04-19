В Чернышевском в очереди на выезд стоят 200 грузовиков

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В понедельник, 19 апреля, в пункте пропуска в Чернышевском в очереди на выезд стоя 200 грузовиков, на въезд – 1 грузовик. Об этом сообщает пресс-служба калининградской областной таможни.

«В настоящее время на пункте пропуска проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на трех из пяти линиях контроля, в связи с чем организовано реверсивное движение транспортных средств. Ожидаемый срок проведения работ – 10 суток», - отметили в пресс-службе таможни.

За сутки должностные лица таможенного поста МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни оформили на въезд в Российскую Федерацию 204 транспортных средства, на выезд - 163