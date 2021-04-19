Треть заявившихся на праймериз "Единой России” - представители волонтеров

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Треть кандидатов праймериз «Единой России» - волонтеры, работники соцсферы и общественные деятели. Они хотят прийти в политику, чтобы отстаивать интересы жителей в регионах.

Ранее Владимир Путин поддержал идею о вовлечении в политическую жизнь большего числа волонтеров. По его мнению, они смогут предложить разные подходы в решении задач по развитию регионов и страны, передает nashgorod.ru.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что если раньше волонтеры просто помогали людям, то с приходом в политику они смогут отстаивать их интересы во власти.

Лидер «Молодежки ОНФ» и один из кандидатов праймериз Игорь Кастюкевич считает, что если общественники станут депутатами, то от этого выиграют рядовые граждане.

Порядка 30% участников голосования – это люди младше 35 лет. Омский экоактивист Алексей Цвелой считает, что молодежную политику в стране также нужно корректировать. Кандидаты уверены, что в региональных правительствах нужны новые лица, способные донести до Москвы позицию субъектов РФ.

Глава Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина заявила, что в союзе прекрасно знают о существующих проблемах в селах и деревнях. По ее словам, интересы сельской молодежи и вопросы развития территорий, где она проживает, необходимо защищать на другом уровне, поэтому Оглоблина вошла в списки кандидатов. Также участники голосования планируют реализовывать в регионах лучшие социальные практики и экономические проекты.

Как отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, кандидаты должны дать конкретный ответ на вопрос, как они смогут использовать в политике свой волонтерский опыт.

Как сообщает сайт ER.RU, внутрипартийные выборы пройдут с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru.

«Решение принять участие в предварительном голосовании продиктовано моим призванием – помогать людям. С 2014 года я занимаюсь волонтерской деятельностью. Во время пандемии вошла в состав волонтеров «Единой России» и вместе с другими активистами помогала пожилым людям доставлять на дом продукты питания и лекарства. Считаю, что такая помощь нуждающимся не должна ограничиваться каким-то определенным периодом. Поэтому приняла решение совместно с единомышленниками-партийцами посвятить свою жизнь помощи людям. В том числе тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

В 2019 году я организовала региональную общественную организацию «Академия янтаря». При поддержке партийцев создана мастерская для обработки янтаря, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься творческой деятельностью. Я много лет работаю с этими людьми и знаю, какие проблемы необходимо решать. Надеюсь, вместе с «Единой Россией» мы сможем сделать еще больше для развития их творческих и профессиональных способностей», - прокомментировала Людмила Высоцкая, общественник, волонтер.