Полиция предупреждает калининградцев об ответственности за участие в незаконных митингах

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В Калининградской области в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных в ближайшее время несогласованных публичных мероприятиях. Региональное УМВД предупреждает, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной.

В настоящее время в регионе продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавируса.

«В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», – заявили в пресс-службе УМВД.

В полиции заявили, что не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионе.

«Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», - добавили в пресс-службе УМВД.