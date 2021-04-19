Калининградский автовладалец накопил 389 штрафов за превышение скорости

В Калининграде сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за владельцем которого числятся 389 нарушений скоростного режима! Причем ни один из штрафов до сих пор не оплачен. Кроме того, как выяснилось, злостный нарушитель-неплательщик является закоренелым алиментщиком – его долг по этой части составляет уже 650 тысяч рублей. Неудивительно, что задержан калининградец был в результате совместной операции полицейских и судебных приставов.

- Находящийся в собственности у должника «Фольксваген» засекли с помощью видеокамер системы «Безопасный город» на Московском проспекте, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Однако когда госавтоинспекторы остановили автомобиль, то увидели за рулем женщину. Она пояснила, что еще в конце прошлого года приобрела это транспортное средство. Однако не проверила его предварительно на долги и до сих пор не оформила на себя. «Фольксваген» поместили на спецстоянку с перспективой дальнейшей оценки и продажи в счет погашения задолженности по алиментам. Что касается штрафов за превышение скорости, то их сумма в настоящий момент составляет 355 тысяч рублей.

- Также мужчина должен заплатить исполнительский сбор – это еще 382 тысячи рублей, - добавили в полиции.