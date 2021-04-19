В Калининграде снимут фильм-фэнтези про школьников по бестселлеру Виктории Ледерман

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области открыли киносезон 2021 года. Совсем скоро у нас начнутся съемки полнометражного фильма по повести Виктории Ледерман «Календарь ма(й)я». Об этом сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» в «ВКонтакте».

Книга «Календарь ма(й)я», написанная в жанре городского фэнтези о путешествии во времени, рекомендовал журнал «Forbes» в разделе «10 главных детских книг лета 2016». В том же году книга стала бестселлером.

«И уже в скором времени в производство запустится много проектов», - отмечают организаторы.

В этом году в Калининградской области снимут рекордное количество фильмов – 24. Об этом ранее в прямом эфире «Клопс» в Instagram говорила руководитель Фестивальной дирекции Ольга Каверзина.

Для создателей картин предусмотрены рибейты. На эти цели в 2021 году заложено в бюджете 40 млн рублей.