В Советске уголовник подобрал ключ и обокрал камеру хранения в супермаркете

В Советске полицейские раскрыли кражу из ячейки камеры хранения в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

18-летний местный житель оставил личные вещи в камере хранения и отправился за покупками. Когда он вернулся, ячейка была пустой.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что злоумышленник открыл ячейку, подобрав ключи. Неизвестный мужчина забрал из камеры хранения куртку, в которой находились мобильный телефон, беспроводные наушники и банковская карта.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего ранее судимого местного жителя, который признался в содеянном. Злоумышленник рассказал оперативникам, что куртку с картой он выбросил, а телефон продал н прохожему.

Теперь советчанину грозит до 5 лет лишения свободы.