На выходных в Калининграде задержали 26 пьяных водителей

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В Калининградской области на выходных прошло профилактическое мероприятие ГИБДД нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы выявили и задержали 26 пьяных водителей, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о пьяных водителях, представляющих угрозу для других участников дорожного движения можно по телефону: 84012-552-811.