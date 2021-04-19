В Балтийске освятили мотоциклы байкеров, чтобы не было ДТП

. Фото: Калининградская епархия

В Балтийске мотоциклисты встретились с настоятелем патриаршего подворья. Несколько десятков мотоциклистов приехало в собор для участия в молебне. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

«Отец Константин Киосев обратился с приветственным словом к собравшимся, провел молебен о путешествующих и освятил мотоциклы», - отметили в епархии.

Инициатором акции выступил местный байк-клуб.

Настоятель собора вручил образ святого Георгия Победоносца байкерам, благословив их к более бережному и ответственному отношению к езде на дорогах.