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Общество19 апреля 2021 16:26

В Балтийске освятили мотоциклы байкеров, чтобы не было ДТП

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Калининградская епархия

В Балтийске мотоциклисты встретились с настоятелем патриаршего подворья. Несколько десятков мотоциклистов приехало в собор для участия в молебне. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

«Отец Константин Киосев обратился с приветственным словом к собравшимся, провел молебен о путешествующих и освятил мотоциклы», - отметили в епархии.

Инициатором акции выступил местный байк-клуб.

Настоятель собора вручил образ святого Георгия Победоносца байкерам, благословив их к более бережному и ответственному отношению к езде на дорогах.