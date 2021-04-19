Назначен новый начальник штаба Балтфлота

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Президент Владимир Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота. Им стал вице-адмирал Сергей Липилин, сообщает пресс-служба флота.

Сергей Липилин родился 26 августа 1965 г. в городе Нижнеудинске Иркутской области.

После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища в 1987 г. офицерскую службу начал в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте. Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», затем в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

С 2008 по 2009 г. командовал 36 дивизией ракетных кораблей Тихоокеанского флота. Затем с 2009 по 2010 г. проходил службу командиром 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

В 2012 г. закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

С 2014 по 2018 г – командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.

С 2018 по 2021 г. проходил службу в должности заместителя командующего Черноморским флотом.