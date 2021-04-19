Коронавирус за сутки выявили в 13-ти городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 55 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 29 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Балтийский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 1

Гусевский городской округ – 1

Светловский городской округ - 6

Зеленоградский городской округ – 5

Светлогорский городской округ – 3

Славский городской округ –1

Ладушкинский городской округ – 1

Советский городской округ - 2

Черняховский городской округ - 2

Янтарный городской округ - 1