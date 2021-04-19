Коронавирус за сутки выявили в 13-ти городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 55 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 29 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Балтийский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 1
Гусевский городской округ – 1
Светловский городской округ - 6
Зеленоградский городской округ – 5
Светлогорский городской округ – 3
Славский городской округ –1
Ладушкинский городской округ – 1
Советский городской округ - 2
Черняховский городской округ - 2
Янтарный городской округ - 1