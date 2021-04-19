С начала года в Калининградской области произошло 664 случая пала травы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области с начала года зарегистрированы 664 случая горения сухой травы на общей площади 813 га. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

23 пожара произошли в непосредственной близости от леса, однако лесопожарные подразделения предотвратили переход огня на лесной массив.

При этом, количество палов травы с каждым днем увеличивается, однако пока пожарным удается сдерживать натиск огня и не допускать перехода на населенные пункты и лес.

«Необходимо совместными усилиями бороться с этим злом. Рассказывать детям, что вследствие горения травы погибают животные и насекомые, наносится существенный вред экологии. Объяснять им, что огонь с полей может перекинуться на жилые постройки и лес – в России от этого ежегодно выгорают целые деревни, уничтожаются тысячи гектар леса», – заявили в областном отряде противопожарной службы.

О замеченных палах травы и пожарах в лесу нужно, не откладывая, сообщать по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» или в центр тушения лесных пожаров по номеру: 52-93-14.