Калининградец выплатил экс-супруге 460 тысяч после ареста машины

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Житель Калининграда после развода должен был выплатить бывшей супруге 460 тысяч рублей, однако не сделал этого добровольно и всячески уклонялся от уплаты задолженности. Более того, скрыл находящийся у него в собственности автомобиль и попытался перерегистрировать его на новую жену.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, сделать этого должник не сумел — судебный пристав-исполнитель вовремя вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортным средством и объявил его в исполнительный розыск. Вскоре автомобиль был найден, арестован и отправлен на специализированную стоянку.

Оставшись без средства передвижения, мужчина перевел 460 тысяч рублей бывшей жене. Кроме этого он оплатил исполнительский сбор почти 40 тысяч рублей и расходы на совершение исполнительских действий.