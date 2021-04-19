В Калининграде с 23 апреля стартует второй этап акарицидной обработки территорий

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С 23 апреля на территориях общего пользования в Калининграде пройдет второй этап акарицидной обработки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Обрабатывать парки и скверы в городе будут в течение пяти дней – до 27 апреля.

Власти рекомендовали подрядчику выполнять работы в микрорайонах с плотной застройкой и высокой проходимостью населения до 8 часов утра. На остальных объектах допускается распылять инсектициды и днём.

В пресс-службе мэрии отметили, что профилактику клещевых инфекций в парках, школах и детских садах организации проводят самостоятельно, заключая договоры с подрядчиками. Придомовые территории обрабатывают собственники.