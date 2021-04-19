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Общество19 апреля 2021 21:03

В Калининград не пустили полтонны пельменей из Литвы

Виктор Сергеев
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В Калининградскую область не пустили партию пельменей из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Нарушение ветеринарных требований выявили в ходе досмотра в пункте пропуска в Советске.

При проведении ветеринарного контроля выявлено несоответствие номера автотранспорта, указанного в ветеринарном сертификате, фактическому. В связи с нарушением ветеринарного законодательства, ввоз груза весом более 470 килограммов был приостановлен до получения информации от Государственной ветеринарной службы Литвы.