В Калининград не пустили полтонны пельменей из Литвы

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В Калининградскую область не пустили партию пельменей из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Нарушение ветеринарных требований выявили в ходе досмотра в пункте пропуска в Советске.

При проведении ветеринарного контроля выявлено несоответствие номера автотранспорта, указанного в ветеринарном сертификате, фактическому. В связи с нарушением ветеринарного законодательства, ввоз груза весом более 470 килограммов был приостановлен до получения информации от Государственной ветеринарной службы Литвы.