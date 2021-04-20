В понедельник в Калининградской области ликвидировали 20 палов травы

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За сутки в Калининградской области пожарно-спасательные подразделения 20 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались 115 человек и 27 единиц техники.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона также можно набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.