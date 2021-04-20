В Чернышевском на границе в очереди на выезд стоят 180 грузовиков

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Во вторник, 20 апреля, в пункте пропуска в Чернышевском в очереди на выезд стоят 200 грузовиков, на въезд – 10 фур. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Всего за сутки на таможенном посту было оформлено на въезд в Российскую Федерацию 182 транспортных средства, на выезд – 179 грузовиков.

Напоминаем, на пункте пропуска Кибартай проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на трех из пяти линиях контроля, в связи с чем организовано реверсивное движение транспортных средств. Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать эту информацию.