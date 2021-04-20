В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 20 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. У. Громовой 86-92, СНТ «Рассвет» ул. Летняя, ул. Чекистов 57-59, ул. Родителева 1, 2, 7, 11, 12-14, 17а, ул.Дзержинского 91-109, 103(д/с №12), 138-140а, ул. Волочаевская 19-33, 20-38.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.30 до 16.00 –

ул. Чкалова 21-53,12-64,

ул. Полюсная 1, 3,

с 10.00 до 20.00 –

ул. Черниговская 25,

с 13.00 до 16.00 –

ул. Н. Карамзина 11(д/с №136).