31 пенсионер, 10 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 47 случаев ОРВИ , 4 случая пневмонии и 6 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 31 пенсионер;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общепита;
- 2 работника транспортных предприятий;
- 3 работника промышленных предприятий;
- сотрудник учреждений сферы культуры;
- 4 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок 3 лет;
- учащийся школы 43 Калининград;
- Студент БФУ;
- 10 неработающих.