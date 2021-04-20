31 пенсионер, 10 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 47 случаев ОРВИ , 4 случая пневмонии и 6 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 31 пенсионер;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- 2 работника транспортных предприятий;

- 3 работника промышленных предприятий;

- сотрудник учреждений сферы культуры;

- 4 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок 3 лет;

- учащийся школы 43 Калининград;

- Студент БФУ;

- 10 неработающих.