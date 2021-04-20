Олег Шкиль вернулся в Калининград и подает в суд на тех, кто его задержал

. Фото: Instagram.com

Бывший депутат горсовета, известный калининградский бизнесмен Олег Шкиль вернулся в Калининград. Напомним, в конце марта в СМИ появилась информация о том, что Шкиль был задержан в Дубае. Сообщалось, что предпринимателя задержали по запросу Литовской Республики по линии Интерпола.

Сегодня Олег Шкиль опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение и поделился ближайшими планами.

- Меня обвиняли в массовых грехах - таких, что даже страшно говорить об этом, - напомнил он. - Мы взяли сразу же хороших адвокатов, которые сделали запросы в Генеральную прокуратуру Литвы и получили официальный ответ 30-го числа: меня в срочном порядке выпустить и с Интерпола снять. Меня освободили. Сегодня я не нахожусь в розыске. Мы собираем документы и подаем в суд на те структуры, по решению которых я был задержан, и на СМИ Литвы, которые меня оскорбляли, называли преступником.

Олег Шкиль отметил, что к программе «Дежурная часть» претензий не имеет:

- Пусть это останется на совести каждого. Надеюсь, что в будущем российские СМИ не будут покупаться на фейковые заявления перед тем, как что-то опубликовать. Слава Богу, я дома и дела мои идут хорошо. Будем разбираться дальше и судиться.