В Калининграде за сутки сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В понедельник, 19 апреля, в Калининграде под колеса автомобилей попали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Челнокова водитель «Хендая» сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда 64-летняя женщина получила телесные повреждения.

На Балтийском шоссе около дома №10 водитель «КИА» при движении задним ходом наехал на 63-летнюю женщину, в результате наезда она получила телесные повреждения.