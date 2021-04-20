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Общество20 апреля 2021 15:52

Поселок Янтарный вновь получил «Голубой флаг»

Местные пляжи уже шестой год подряд удостаиваются высокой оценки международного жюри
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Муниципалитет поселка Янтарный вновь стал обладателем «Голубого флага» (Blue Flag или BF) – престижного сертификата, который присуждается ежегодно перед началом пляжного сезона. Заседание международного жюри в рамках соответствующей программы состоялось в режиме онлайн 13 апреля в Копенгагене, а 19 апреля было оформлено официальное решение.

- Это признанный мировой бренд, свидетельствующий о том, что человеку здесь обеспечен комфорт (наличие туалета, питьевой воды, душа, парковки, других услуг), организована работа медиков и спасателей, есть охрана и видеонаблюдение, - объяснили в правительстве Калининградской области. - Основные критерии: чистая вода, чистое побережье, безопасность и доступная среда – возможность пользоваться пляжем людьми с ограниченными возможностями.

В Янтарном имеется два пляжа, протяженностью около 500 метров каждый – «Центральный» и «Янтарный». Поселок первым в России получил «Голубой флаг» в 2016 году, и с тех пор удостаивался этого отличия шесть лет подряд. Населенный пункт – пока единственный в нашем регионе участник программы.

Как отмечается в письме организаторов, в 2021 году общее количество «голубофлаговых» российских пляжей возросло более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Экология