Поселок Янтарный вновь получил «Голубой флаг»

Муниципалитет поселка Янтарный вновь стал обладателем «Голубого флага» (Blue Flag или BF) – престижного сертификата, который присуждается ежегодно перед началом пляжного сезона. Заседание международного жюри в рамках соответствующей программы состоялось в режиме онлайн 13 апреля в Копенгагене, а 19 апреля было оформлено официальное решение.

- Это признанный мировой бренд, свидетельствующий о том, что человеку здесь обеспечен комфорт (наличие туалета, питьевой воды, душа, парковки, других услуг), организована работа медиков и спасателей, есть охрана и видеонаблюдение, - объяснили в правительстве Калининградской области. - Основные критерии: чистая вода, чистое побережье, безопасность и доступная среда – возможность пользоваться пляжем людьми с ограниченными возможностями.

В Янтарном имеется два пляжа, протяженностью около 500 метров каждый – «Центральный» и «Янтарный». Поселок первым в России получил «Голубой флаг» в 2016 году, и с тех пор удостаивался этого отличия шесть лет подряд. Населенный пункт – пока единственный в нашем регионе участник программы.

Как отмечается в письме организаторов, в 2021 году общее количество «голубофлаговых» российских пляжей возросло более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом.