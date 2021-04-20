Калининградцу грозит срок за убийство телки

Житель Краснознаменского района стал обвиняемым в уголовном деле об убийстве. И теперь обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 2 лет. Почему так мало?

Потому что жертвой 53-летнего сельчанина, к счастью, стал не человек, а телка. В смысле – молодая представительница крупного рогатого скота. Труп 4-месячного животного прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили во дворе дома подозреваемого. Сам убийца пояснил, что просто отчаялся воздействовать на свою соседку, точнее, на принадлежащее ей небольшое коровье стадо. Шестеро рогатых повадились навещать чужой огород и вытаптывать там все, что только можно. Застав очередной такой погром, мужик вышел из терпения и запустил в незваных гостей кирпичом. Специально бы не попал, а тут… Метательный снаряд угодил в голову пресловутой телки, которая тут же свалилась, подергала немного копытами и отдала душу своему коровьему богу.

Жизнь несчастной пеструхи оценили в 15 тысяч рублей. Ну а о санкциях статьи УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба» вы уже знаете...