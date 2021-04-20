Калининградские полицейские задержали гастролера-грабителя из Новосибирска

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Калининградские полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На местного жителя злоумышленник напал ночью перед подъездом, избил и отобрал три мобильных телефона. Случайные свидетели сообщили в полицию. Оперативники уголовного розыска организовали мероприятия по розыску подозреваемого и вскоре задержали его.

Грабителем оказался 33-летний житель Новосибирска, который приехал в Калининград по личным делам. На преступление он пошел перед отъездом.

«Сотрудникам управления уголовного розыска удалось быстро выяснить личность нападавшего, а также то, что он покинул область рейсом на Санкт-Петербург. Отправившись в служебную командировку, полицейские доставили задержанного обратно в Калининград», - сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

На гастролера завели уголовное дело по статье «Грабеж с приведением насилия», по ходатайству следствия он помещён в СИЗО.