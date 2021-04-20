В Калининграде пройдет бесплатная велоэкскурсия, посвященная писателям

. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Калининграде в очередной раз пройдет велоэкскурсия, организованная БФУ имени Канта и приурочена она в этом году к акции «Библионочь».

«Старт велопробега 24 апреля в 15 часов от памятного камня в сквере на Нижнем пруду на ул. Шевченко. Ранее на этом месте располагался дом № 25 Французской улицы, в котором 24 января 1776 года родился великий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман», - отмечают организаторы.

Маршрут длиной 12 км расскажет о судьбах писателей, живших в нашем городе и о тех литераторах, чьими именами названы улицы Калининграда. В программе чтение стихов Бродского, Есенина и Маяковского.

Финиширует группа во дворе корпуса БФУ имени Канта на улице Чернышевского.

Количество участников экскурсии ограничено, требуется регистрация.