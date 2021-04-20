Калининградцы за день сдали 44 литра донорской крови

Забор крови производился в специально оборудованном мобильном комплексе станции переливания крови (СПККО), который разместился на площади Победы в Калининграде. Участниками массовой акции, посвященной Национальному дню донора крови, во вторник, 20 апреля, стал 91 житель региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, акция проходила в течение пяти часов. За это время СПККО заготовила 44 литра цельной донорской крови.

- Большое сердце дается свыше не каждому, но доноры – особенные люди. Им кажется, что творить добро это так же естественно, как жить или дышать, – подчеркнула главный врач станции переливания крови Нина Кабанчук. – Доноры отдают пациентам с жизнеугрожающими заболеваниями самое ценное – свою кровь. Именно в этот день мы благодарим всех, кто к этому причастен – специалистам Службы крови, организаторам донорского движения, врачам и главным героя – нашим донорам.