Возле пляжа в Прибрежном обустроят парковку

В предстоящем сезоне карьер около СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежном станет легальным местом для купания. Об этом власти объявили еще в прошлом году. А теперь стало известно о том, что популярное место отдыха оборудуют парковкой.

Как сообщается на сайте госзакупок, на обустройство подъезда к пляжу и парковки в микрорайоне из бюджета потратят 4 миллиона рублей. Еще 15 миллионов израсходуют на приведение в порядок дороги от улицы Воскресенской до территории городских лесов. Там выполнят грейдирование дороги и выровняют покрытие с добавлением материала.