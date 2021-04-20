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Общество20 апреля 2021 19:34

Возле пляжа в Прибрежном обустроят парковку

Подъездную дорогу тоже приведут в порядок
Николай Литвинов
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В предстоящем сезоне карьер около СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежном станет легальным местом для купания. Об этом власти объявили еще в прошлом году. А теперь стало известно о том, что популярное место отдыха оборудуют парковкой.

Как сообщается на сайте госзакупок, на обустройство подъезда к пляжу и парковки в микрорайоне из бюджета потратят 4 миллиона рублей. Еще 15 миллионов израсходуют на приведение в порядок дороги от улицы Воскресенской до территории городских лесов. Там выполнят грейдирование дороги и выровняют покрытие с добавлением материала.