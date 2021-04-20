В Калининграде начались поиски подростка, который не вернулся из школы

Сергей Ляшко. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

15-летний Сергей Ляшко ушел из дома в школу сегодня, 20 апреля, и по настоящее время не вернулся. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, подросток был одет в бордовую ветровку, фиолетовую рубашку, черные джинсы и голубые кроссовки.

Рост Сергея - 180 см, телосложение худощавое, глаза голыбые, волосы темные, выбритые по бокам.

Всех, кто знает местонахождение Сергея, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 02, 102.

Сбор на поиски подростка также объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад». Искать планируют в лесополосе около поселка Прибрежный. Звонки от тех, кто видел Сергея, добровольцы принимают по номерам 508-038 и 520-444.