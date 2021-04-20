Арестованы уже двое из трех обвиняемых во взятках полицейских

Вслед за начальником межмуниципального отдела МВД России «Светлогорский» суд по ходатайству следователя Светлогорского межрайонного отдела Управления СКР по Калининградской области арестовал и начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу. Майор полиции будет водворен в следственный изолятор.

Третьим в этой компании идет заместитель начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу – вопрос о водворении под стражу этого офицера будет решен в ближайшее время.

Напомним, полицейским инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ: «Превышение должностных полномочий», «Получение должностным лицом взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки» и «Получение должностным лицом, лично взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору.