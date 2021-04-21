Загрузка отелей Калининграда и побережья на майские праздники достигла 95%

На предстоящих майских праздниках Калининградскую область ждет наплыв гостей. На своей странице в Instagram министр по культуре и туризму Андрей Ермак сообщил последние данные о загрузке отелей в Калининграде и прибрежных городах.

- С 30 апреля по 10 мая загрузка 95%,. и это пока, - написал Ермак.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Калининград входит в топ самых популярных направлений на майские праздники. Лидирует маршрут Москва — Симферополь, на втором месте по популярности Москва — Сочи. Замыкает тройку самых востребованных авианаправлений маршрут Москва — Калининград. Средний чек за перелет в одну сторону составляет 4 872 рубля, это на 14% меньше, чем в 2019 году (прошлый год из-за пандемии в расчет не принимается).