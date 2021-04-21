До лета не успеют: стало известно, когда с пляжа Зеленоградска уберут технику

В районе западного пляжа Зеленоградска продолжается строительство берегозащитных укреплений. Завершить работы до начала сезона строители не успеют. Об этом министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил на своей странице в Instagram.

- По данным «Балтберегозащиты», строительство укреплений форсируют, скоро начнут сдавать участки, начиная от «Нептуна», - написал Ермак. -. Полностью освободить пляж хотят к 15 июня.

Реконструкция берегозащитных сооружений на западном пляже Зеленоградска ведется с августа 2020 года. Стоимость работ составляет 389 миллионов рублей. Проект, в частности, предусматривает строительство подпорной стены длиной 1 663 метра.