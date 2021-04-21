В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 21 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Косм. Леонова 31,26-32а, ул. Серпуховская 11-21,26 (д/с №19), ул. Гражданская 11(д/с №24), ул. 9 Апреля 22-58, 60 (БФУ им. Канта), ул. Боткина 2-2а.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 23.00 21.04 до 06.00 22.04 –

ул. Светлая 21-23,2-30,

ул. Красная 109,

ул. Родителева 12-14,

пр-т Советский 105б, 82 (котельная БВМИ).