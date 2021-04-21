В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в среду, 21 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на ул. Косм. Леонова 31,26-32а, ул. Серпуховская 11-21,26 (д/с №19), ул. Гражданская 11(д/с №24), ул. 9 Апреля 22-58, 60 (БФУ им. Канта), ул. Боткина 2-2а.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 23.00 21.04 до 06.00 22.04 –
ул. Светлая 21-23,2-30,
ул. Красная 109,
ул. Родителева 12-14,
пр-т Советский 105б, 82 (котельная БВМИ).