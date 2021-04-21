Спортсмен из Калининграда выиграл две медали чемпионата России по адаптивному велоспорту-шоссе

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Краснодарском крае прошли национальные соревнования среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. В окрестностях Геленджика соперничали 40 представителей 15 регионов РФ, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Представитель Калининградской области Павел Комоцкий выиграл золотую и бронзовую медаль. Он соперничал с шестью представителями дивизиона «С-5». Калининградец, тренирующийся самостоятельно, финишировал первым в индивидуальной гонке на 21 километр и третьим в групповой гонке на 72 километра. Напомним, что ранее он неоднократно становился призером и победителем этапов европейского кубка.

Также Павел Комоцкий еще сохраняет шансы для попадания на летние Паралимпийские игры 2021 года. Он может претендовать на одну из лицензий Международного паралимпийского комитета для выступления в Японии, если их в достаточном количестве предоставят сборной отечественных велосипедистов спорта с поражением опорно-двигательного аппарата.