Приставы заставили калининградца погасить 600-тысячный долг по алиментам

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Судебные приставы заставили жителя Калининграда погасить крупную задолженность по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Три года назад мужчину привлекли к уголовной ответственности и назначили исправительные работы, однако это не побудило его платить алименты. Новое уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» грозило мужчине лишиться свободы.

Осознав серьезность ситуации, должник погасил 600-тысячную задолженность в полном объеме. Кроме этого он перечислил алиментные платежи на несколько месяцев вперед — всего 926 тысяч рублей.