С 1 мая начинают курсировать поезда из Калининграда в Багратионовск

. Фото: Александр КАТЕРУША

С 1 мая маршрут Калининград – Стрельня продлевается до Багратионовска. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Из Калининграда в Багратионовск поезда будут отправляться:

- по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням в 7:45 (прибытие в Багратионовск в 8:40;

- по рабочим дням в 17:20 (прибытие в 18:15).

Из Багратионовска в Калининград:

- по рабочим дням в 6:13 (прибытие на Южный вокзал в 7:05);

- по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням в 18:35 (прибытие в 19:33).