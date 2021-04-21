Сделаем огромные буквы из янтаря: Иван Ургант высмеял киногородок «Каливуд» в Калининграде

. Фото: Первый канал

Новость о том, что в Калининграде собираются открыть натурную площадку для съемок кино и назвать ее «Каливуд» по аналогии с «Голливудом», вышла на федеральный уровень. В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» ей уделили эфирное время.

- Тендер на разработку концепции размещен на сайте Госзакупок. А, так это на государственные деньги? Прекрасно! «Каливуд» в Калининграде, - комментирует Иван Ургант.

- Почему «Каливуд»? Зачем эти американизмы? Зачем этот «Вуд», когда есть «Кино», «Фильм», «Студия», - возмутился Митя Хрусталев.

- Понимаешь, «Калкино» плохо звучит! – говорит Ургант. – Странно просто: «Калфильм»! Ну что это такое? Главное, это не соответствует действительности!

После этого телеведущий принялся рассуждать о том, что же нужно, чтобы в Калининградской области построить свой «Голливуд».

- Нам нужны Каливудские холмы! Нужны большие буквы «Каливуд»! – начал предлагать Митя Хрусталев.

- Это Калининградская область. Из янтаря мы сделаем! Соберем бусы и броши со старух и сделаем огромные буквы, - решил Ургант.

Напомним, натурную площадку для киносъемок хотят открыть на улице Нарвской в Калининграде. Над названием еще обещали подумать.