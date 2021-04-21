Василий Масальский вернулся в Калининград

Василий Масальский. Фото: Александр Подгорчук

Редактор радио «Комсомольская правда» - Калининград» Василий Масальский вместе с семьей вернулся из Турции, куда отправился накануне отмены авиасообщения с этой страной.

Из Калининграда семья нашего коллеги вылетела чартерным рейсом 13 апреля. Туроператор заверил, что они смогут вернуться домой 20 апреля, как и планировалось изначально.

- Мы до последнего не собирали багаж, не знали, улетим мы или нет. Так как все равно ничего изменить было нельзя, и мы решили лететь, то обо всем будем думать после, по прилету, - рассказывала в интервью Business FM Калининград Мария Масальская.

Во вторник Масальские вернулись домой и теперь им предстоит сдать тесты на коронавирус. Они записались заранее, еще находясь в Турции.

- Результаты надо загрузить на сайт госуслуг, - сообщила klops.ru Мария. - По прилете в аэропорту «Храброво» мы сдали анкеты с нашими данными. Если в самолете кто-то окажется с положительным тестом, посадят на карантин тех, кто сидел рядом.