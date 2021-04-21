2 медика, 2 ребенка: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 41 случай ОРВИ, 2 случая пневмонии и 17 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 28 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- сотрудник образования;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общепита;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия в сфере жкх;
- 2 сотрудника банков;
- 2 работника транспортных предприятий ;
- 3 работника промышленных предприятий;
- сотрудник учреждений сферы культуры;
- 2 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- ребёнок 6 лет;
- 2 воспитанника детский сад 9 Светлый; детский сад 17 Гурьевск;
- учащийся Полесской школы;
- Студент БФУ;
- 6 неработающих.