2 медика, 2 ребенка: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 41 случай ОРВИ, 2 случая пневмонии и 17 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 28 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- сотрудник образования;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общепита;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия в сфере жкх;

- 2 сотрудника банков;

- 2 работника транспортных предприятий ;

- 3 работника промышленных предприятий;

- сотрудник учреждений сферы культуры;

- 2 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- ребёнок 6 лет;

- 2 воспитанника детский сад 9 Светлый; детский сад 17 Гурьевск;

- учащийся Полесской школы;

- Студент БФУ;

- 6 неработающих.