Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 апреля 2021 11:58

В Большом Исаково на «зебре» сбили 12-летнюю девочку

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Менделеева в Калининграде водитель «Хендая» вышел из автомобиля и не поставил рычаг в положение «паркинг». В результате произошло самопроизвольное движение машины на 23-летнего пешехода. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.

В поселке Большое Исаково на улице 2-й Газетный переулок водитель «Тойоты» сбила 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По словам водителя, школьница выбежала на проезжую часть.

Коронавирус Covid-19