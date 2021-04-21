В Большом Исаково на «зебре» сбили 12-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Менделеева в Калининграде водитель «Хендая» вышел из автомобиля и не поставил рычаг в положение «паркинг». В результате произошло самопроизвольное движение машины на 23-летнего пешехода. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.

В поселке Большое Исаково на улице 2-й Газетный переулок водитель «Тойоты» сбила 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По словам водителя, школьница выбежала на проезжую часть.