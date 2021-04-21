Житель Балтийска хотел заставить полицейских искать его потерянный мобильник

В полицию Балтийска пришел местный житель и заявил, что стал жертвой жестокого ограбления. По словам 30-летнего горожанина, какой-то незнакомец избил его, после чего отнял мобильный телефон, связку ключей и две банковские карты.

Прежде всего правоохранителей ввело в сомнения полное отсутствие побоев на лице и теле потерпевшего. Тогда сотрудники угрозыска решили позвонить на похищенный телефон. Ответил женский голос, и опера узнали, что жительница Балтийска нашла гаджет валявшимся под деревом.

- Там были еще ключи и кредитки, - добавила дама.

Поставленный перед фактом балтиец, что называется, поплыл. И признался, что пьянствовал на лоне природы, где и растерял свое имущество. А отыскать его задумал силами полицейских, сочинив историю про ограбление.

Изобретательный «терпила» мигом переквалифицировался в обвиняемого по уголовному делу о заведомо ложном доносе. За что по закону положено до 2 лет лишения свободы.