В Чернышевском в среду на границе в очереди на выезд стоят 170 грузовиков

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В пункте пропуска в Чернышевском в среду, 21 апреля, в очереди на выезд из области находятся 170 грузовиков, на въезд – 25 фур. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

За сутки таможенники оформили на въезд в Российскую Федерацию 160 транспортных средства, на выезд – 212 грузовиков

Напомним, на пункте пропуска Кибартай проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на трех из пяти линиях контроля, в связи с чем организовано реверсивное движение транспортных средств.