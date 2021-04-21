В торжествах в День города Калининграда будет задействована площадь Победы

Пешеходную зону традиционно организуют на проспекте Мира. Фото: Александр КАТЕРУША

В этом году День города в Калининграде пройдет 3 и 4 июля. И, как сказал в среду, 21 апреля, глава Калининграда Андрей Кропоткин, празднования будут особенными, не такими как раньше.

- В этом году мы решили совместить празднование 75-летия образования Калининградской области и День города. Празднование будет немножечко в другом формате. Всем понравится, - сказал Андрей Кропоткин. – Предыдущий год был годом пандемии, все соскучились. Думаю, что будут интересные события в праздновании Дня города, которых не было раньше.

Глава города отметил, что традиционная пешеходная зона на проспекте Мира также планируется.

- Но если раньше мы начинали от КГТУ, у быков собирались, то сейчас будет задействована площадь Победы. Здесь и торговля будет… На самом деле правильно. У нас по-другому все в этом году будет, - проанонсировал глава города.