На улице Леонова в Калининграде в доме взорвался газ

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде на улице Леонова в жилом доме №38 взорвался газ. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло в квартире на первом этаже напротив «Спара». В результате взрыва в квартире начался пожар.

«Очень много техники, стекла, вещи валяются на дороге, пробка уже конкретная», - написала одна из очевидцев.

На месте работают сотрудники пожарной службы. По предварительным данным, в результате взрывала пострадал один человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.