Калининградская сборная по рукопашному бою выиграла четыре медали первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Курске прошли национальные соревнования по рукопашному бою. Соперничество развернулось между 1 215 бойцами не старше 21 года из 56 регионов РФ

Калининградская сборная завоевала одну золотую и три бронзовые награды. Это позволило войти в расширенный список национальной команды для выступления на будущих турнирах.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, победителем среди 28 бойцов не старше 15 лет и весом до 75 килограммов стал Георгий Яцына, победивший в пяти поединках подряд.

Бронзовыми призерами стали Варвара Аникина, Элина Зубрицкая и Никита Белоусов, занявшие третьи места среди сверстников весом до 46 килограммов и до 55 килограммов соответственно.