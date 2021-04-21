Путин: Калининградская область получит льготные кредиты на развитие индустрии туризма

Инфраструктурные кредиты и ресурсы Фонда национального благосостояния будут работать на все регионы России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая сегодня, 21 апреля, с посланием Федеральному собранию.

Глава государства анонсировал новый национальный проект в сфере туризма.

- Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры, ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также 3-5%, - заявил президент..

В список первых участников программы, по словам Владимира Путина, войдут Калининградская область, Шерегеш, Алтай и Севастополь.